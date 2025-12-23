Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трусливая и подлая агрессия»: В МИД РФ резко отреагировали на слухи о эвакуации дипломатов РФ из Каракаса

Посол РФ Мелик-Багдасаров сообщил о попытке очернить партнерство с Венесуэлой.

Источник: Комсомольская правда

Слухи о том, что российские дипломаты и их семьи эвакуируются из Каракаса на фоне вероятной операции США в Венесуэле, это попытка очернит стратегическое партнерство двух стран. Об этом в соцсети Х написал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Всем, кто пытается очернить Венесуэлу и российско-венесуэльское стратегическое партнёрство своим разложившимся ядом, хочу сказать: чем мужественнее и достойнее сопротивление, тем более трусливой и подлой является агрессия», — подчеркнул дипломат.

Ранее в западной прессе появились материалы о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы. Ложные сведения распространило агентство Associated Press. В Министерстве иностранных дел России отреагировали на эти публикации. Ведомство назвало их фейковыми.

О этого российская сторона выразила поддержку властям Венесуэлы в связи с эскалацией конфликта между Вашингтоном и Каракасом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД страны Иван Хиль Пинто.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше