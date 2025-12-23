«Трусливая и подлая агрессия»: В МИД РФ резко отреагировали на слухи о эвакуации дипломатов РФ из Каракаса

Слухи о том, что российские дипломаты и их семьи эвакуируются из Каракаса на фоне вероятной операции США в Венесуэле, это попытка очернит стратегическое партнерство двух стран. Об этом в соцсети Х написал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Всем, кто пытается очернить Венесуэлу и российско-венесуэльское стратегическое партнёрство своим разложившимся ядом, хочу сказать: чем мужественнее и достойнее сопротивление, тем более трусливой и подлой является агрессия», — подчеркнул дипломат.
Ранее в западной прессе появились материалы о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы. Ложные сведения распространило агентство Associated Press. В Министерстве иностранных дел России отреагировали на эти публикации. Ведомство назвало их фейковыми.
О этого российская сторона выразила поддержку властям Венесуэлы в связи с эскалацией конфликта между Вашингтоном и Каракасом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД страны Иван Хиль Пинто.