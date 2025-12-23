В Госдуме оценили судебную практику по делам, подобным делу Долиной-Лурье

«Для семей участников СВО это дает практический эффект уже на стадии текущих процессов: суды получают единый ориентир, снижается разброс решений от региона к региону. А тем, кто уже прошел инстанции по похожим историям, появляется возможность ставить вопрос о пересмотре в предусмотренных законом процедурах, ссылаясь на новую официальную правовую позицию и добиваясь проверки ранее принятых выводов. На фоне того, что правоохранительные органы регулярно предупреждают о схемах, нацеленных на участников СВО и их близких, единая судебная линия по сделкам с жильем становится способом защитить семьи именно правовыми средствами, в зале суда и в рамках закона», — заключил Гаврилов.