Индикаторы адаптации к изменению климата можно доработать на Таймыре

Это можно сделать, в частности, с помощью проектов «Норникеля», считает эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Принятые на прошедшей в Бразилии климатической конференции ООН (СОP30) индикаторы по адаптации к изменению климата можно опробовать и доработать в российской Арктике, в частности, с помощью проектов «Норникеля». Об этом сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Самым главным результатом конференции стало принятие индикаторов деятельности проектов по адаптации. Арктика — это лучший природный регион для апробации и улучшения официально признанных индикаторов. Это индикаторы экосистем, воды, биоразнообразия, инфраструктуры и культурного наследия, продовольствия, здоровья населения. Это широкий взгляд на климат — поскольку для нас самоцель не климат, а люди и природа», — сказал Кокорин.

По его словам, испытать и улучшить такие индикаторы в российской Арктике можно на полуострове Таймыр и в Норильске, где «Норникель» ведет ряд проектов по адаптации к изменению климата.

«Были подготовлены сто индикаторов — научно строгих, очень хорошо проработанных. Но в итоге по финансовым и политическим соображениям были приняты 59 сильно обрезанных и расплывчатых индикаторов. Но сразу было принято решение дорабатывать индикаторы в течение двух лет и пересмотреть их в 2029 году. Арктика может дать пример апробации индикаторов: надо взять индикаторы, померить адаптационные проекты в российской Артике, показать их адекватность и эффективность, а дальше это показать на следующих климатических конференциях ООН», — считает эксперт.

