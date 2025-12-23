Индикаторы адаптации к изменению климата можно доработать на Таймыре

«Были подготовлены сто индикаторов — научно строгих, очень хорошо проработанных. Но в итоге по финансовым и политическим соображениям были приняты 59 сильно обрезанных и расплывчатых индикаторов. Но сразу было принято решение дорабатывать индикаторы в течение двух лет и пересмотреть их в 2029 году. Арктика может дать пример апробации индикаторов: надо взять индикаторы, померить адаптационные проекты в российской Артике, показать их адекватность и эффективность, а дальше это показать на следующих климатических конференциях ООН», — считает эксперт.