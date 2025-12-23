Выписался из больницы и умер: близкие сказали о трагедии актера Ермилова

«Никогда не забуду, как снимали сцену с Павлом Евграфовичем, когда я стреляю ему по ногам из обреза. Надо было больше дыма, поэтому пороху не пожалели. И вот съемка, выстрел дуплетом, грохот, дым, он падает, как подкошенный… Отлично, снято! Дым рассеивается, а артист лежит в луже крови: повыше колен две дырки от пыжей. Я после этого стараюсь стрелять мимо», — вспоминал Бодров-младший эту историю.