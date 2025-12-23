Выписался из больницы и умер: близкие сказали о трагедии актера Ермилова

21 декабря остановилось сердце знаменитого российского киноактера Владимира Ермилова. Что стало причиной его смерти и каким он останется в памяти, рассказали aif.ru его близкие и друзья.
Съемки в «Брате» едва не обернулись трагедией.
Ермилов начал сниматься в середине 80-х. Он создавал яркие образы второстепенных персонажей в криминальных сериалах и полнометражных фильмах. Так, поклонники культового фильма Алексея Балабанова «Брат» запомнили его в образе Павла Евграфовича, скандального мужа водителя трамвая Светланы. Эти съемки едва не стали последними в жизни актера.
В интервью СМИ Сергей Бодров-младший рассказывал, что во время съемок сцены, в которой он стрелял в персонажа Ермилова из обреза, он случайно по-настоящему ранил актера.
«Никогда не забуду, как снимали сцену с Павлом Евграфовичем, когда я стреляю ему по ногам из обреза. Надо было больше дыма, поэтому пороху не пожалели. И вот съемка, выстрел дуплетом, грохот, дым, он падает, как подкошенный… Отлично, снято! Дым рассеивается, а артист лежит в луже крови: повыше колен две дырки от пыжей. Я после этого стараюсь стрелять мимо», — вспоминал Бодров-младший эту историю.
Подвело здоровье.
В последние несколько лет Ермилов столкнулся с проблемами со здоровьем. Но распространяться об этом он не любил.
«Жаловаться было вне его правилах! Всегда веселый, добрый, отзывчивый. Последний раз встретились на его день рождения. Пообщались с ним, он как всегда шутил, рассказывал много жизненных смешных историй, затравливал анекдотами. Он когда начинал говорить, то оторваться было невозможно — такая красивая речь. Потрясающий был человек», — рассказал знакомый актера Иван Дандин.
«Мы с Володей вместе работали в театре “Причастие” в 90-е годы, потом много лет дружили семьями , старались поддерживать друг друга… у Володи были проблемы со здоровьем. Мы , часто вспоминали наши гастроли, наших общих знакомых, больше говорили о жизни», — добавила знакомая и коллега Ермилова Галина Сидорова.
Как рассказали в семье актера, у него были очень серьезные проблемы с сердцем. Он лежал в больнице, но 19 декабря выписался.
«У него были проблемы с сердцем, в пятницу выписался из больницы. В воскресенье умер. Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной», — поделились близкие актера.
Где похоронят Ермилова?
Родные актера объяснили, что пока могут назвать предварительную дату похорон, потому что ждут результаты вскрытия.
«Похороны предварительно 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия», — сообщили в семье актера.
В каких фильмах снимался Ермилов?
Владимир Ермилов был востребован в театре и кино. Он снялся в 85 проектах, в том числе, сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», «Невский», «Великолепная пятерка», «Ментовские войны», «Тайны следствия». Также Ермилов снимался в полнометражных фильмах «Комедия строгого режима», «Невеста из Парижа», «Утомленные солнцем 2: Цитадель», «Майор Гром: Чумной доктор» и других.