У новосибирца арестовали машину за 56 неоплаченных штрафов

На рейде приставы изучали документы и сканировали государственный номер машины. Через несколько секунд на экране появилось сообщение о наличии у водителя неоплаченных штрафов. Оказалось, что у 23-летнего гражданина есть 56 неоплаченных административных штрафов по статье дорожного движения на общую сумму 177 тысяч рублей.