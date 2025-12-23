Ричмонд
У новосибирца арестовали машину за 56 неоплаченных штрафов

В случае невыплаты суммы после ареста автомобиль будет передан в специализированную организацию для оценки стоимости и последующих торгов.

Источник: ГУФССП России по Новосибирской области

Во время плановой проверки на разъезде Иня у оживлённой трассы судебные приставы совместно с патрульной службой ДПС остановили поток автомобилей. Используя мобильный терминал системы «Дорожный пристав», инспекторы выявили злостного неплательщика — владельца автомобиля Mitsubishi Lancer. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

На рейде приставы изучали документы и сканировали государственный номер машины. Через несколько секунд на экране появилось сообщение о наличии у водителя неоплаченных штрафов. Оказалось, что у 23-летнего гражданина есть 56 неоплаченных административных штрафов по статье дорожного движения на общую сумму 177 тысяч рублей.

Несмотря на угрозу лишения автомобиля и обещание погасить долг до Нового года, сотрудник органа принудительного исполнения арестовал транспортное средство. В случае невыплаты суммы после ареста автомобиль будет передан в специализированную организацию для оценки стоимости и последующих торгов. Полученные средства пойдут на погашение задолженности.