Фёдор Бондарчук впервые после развода высказался о бывшей супруге

«Это был период жизни невероятный. Она выдавала серии, сама читала мне сценарий», — поделился Бондарчук в VK-шоу «Актерская студия» Вадима Верника.
Текст сценария был написан исключительно Паулиной Андреевой. По словам режиссёра, его глубоко возмутили утверждения, будто ей кто-то помогал. Бондарчук добавил, что бывшей супруге, скорее всего, было обидно читать обвинения.
Напомним, ранее актриса Паулина Андреева официально подтвердила свой развод с режиссёром Фёдором Бондарчуком. У пары есть совместный ребёнок — 4-летний Иван. Напомним, информация о разводе звёздной пары Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой появилась в сентябре. При этом сообщалось, что фактически супруги расстались ещё весной 2024 года. Однако в феврале этого года они вместе отправились в Таиланд на отпуск. В сетях предположили, что пара передумала расставаться.
