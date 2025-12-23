Фёдор Бондарчук впервые после развода высказался о бывшей супруге

Напомним, ранее актриса Паулина Андреева официально подтвердила свой развод с режиссёром Фёдором Бондарчуком. У пары есть совместный ребёнок — 4-летний Иван. Напомним, информация о разводе звёздной пары Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой появилась в сентябре. При этом сообщалось, что фактически супруги расстались ещё весной 2024 года. Однако в феврале этого года они вместе отправились в Таиланд на отпуск. В сетях предположили, что пара передумала расставаться.