Силы ПВО отразили беспилотную атаку в восьми районах Ростовской области

В Ростовской области в ночь на 23 декабря была отражена беспилотная атака. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Силы ПВО сбили вражеские дроны в восьми районах области: Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском. Люди не пострадали, но не обошлось без повреждений на земле.
— В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 кв.м. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна, — перечислил глава региона в сообщении.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.