Актеру Дмитрию Поднозову поставили диагноз рак легких с метастазами в мозг

У российского актера театра и кино, художественного руководителя театра «Особняк» Дмитрия Поднозова выявлен рак легких с метастазами в головной мозг. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе театра.

Позднов известен по сериалам «Тайны следствия» и «Литейный». Состояние артиста оценивается как тяжелое. Как сообщила пресс-служба театра, события развиваются стремительно, и окончательная схема лечения пока не определена. Все спектакли с участием Поднозова в ближайшие полгода отменены.

В связи с этим театр обратился за помощью, открыв сбор средств на лечение и реабилитацию актера.

— Мы пока не знаем, какая судьба ждет театр. Напишем об этом, как только будет хоть какая-то ясность. Но пока самое главное — поддержать Дмитрия, — говорится в сообщении.

Ранее король Великобритании Карл III записал видеообращение в поддержку кампании против рака Stand Up To Cancer. Он рассказал, что во время лечения чувствовал большую поддержку «сообщества заботы», которое окружает каждого пациента с онкологическим заболеванием.

