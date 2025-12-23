В Новосибирске депутат Терещенко подарил председателю ветеранской организации электромассажер

Татьяна Михайловна, родом из села Лебедево Тогучинского района, активно занимается общественной работой и помогает ветеранам. По ее словам, она сначала не поверила в то, что ее желание исполнится: «Сейчас мошенников много. В добрые дела трудно поверить. Но вы всё-таки приехали, и я этому очень рада».