В Новосибирске депутат Терещенко подарил председателю ветеранской организации электромассажер

В рамках акции «Елка желаний», инициированной медиахолдингом Сиб.фм Group, жительница Новосибирска Татьяна Михайловна Незбудей, председатель первичной ветеранской организации «Правые Чёмы», получила приятный и полезный подарок.

Источник: Сиб.фм

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Евгеньевич Терещенко исполнил желание Татьяны Михайловны, вручив ей электромассажер и фрукты для здоровья и новогоднего настроения.

Татьяна Михайловна, родом из села Лебедево Тогучинского района, активно занимается общественной работой и помогает ветеранам. По ее словам, она сначала не поверила в то, что ее желание исполнится: «Сейчас мошенников много. В добрые дела трудно поверить. Но вы всё-таки приехали, и я этому очень рада».

Константин Терещенко отметил позитивный настрой Татьяны Михайловны, приведя шутку про оптимиста и пессимиста.

Татьяна Михайловна, рассмеявшись, поделилась своим секретом успеха: занятия йогой.

«Благодаря им меня трудно выбить из колеи. Я пережила инсульт, и занятия йогой помогли мне восстановиться и спокойнее относиться ко многим вещам в жизни», — рассказала она.

Инициатива Сиб.фм Group привлечь новосибирскую общественность к всероссийской акции «Елка желаний» получила большой отклик. Благодаря участию неравнодушных предпринимателей, все больше жителей Новосибирска получают долгожданные подарки и новогоднее настроение.