В Новосибирске депутат Терещенко подарил председателю ветеранской организации электромассажер

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Евгеньевич Терещенко исполнил желание Татьяны Михайловны, вручив ей электромассажер и фрукты для здоровья и новогоднего настроения.
Татьяна Михайловна, родом из села Лебедево Тогучинского района, активно занимается общественной работой и помогает ветеранам. По ее словам, она сначала не поверила в то, что ее желание исполнится: «Сейчас мошенников много. В добрые дела трудно поверить. Но вы всё-таки приехали, и я этому очень рада».
Константин Терещенко отметил позитивный настрой Татьяны Михайловны, приведя шутку про оптимиста и пессимиста.
Татьяна Михайловна, рассмеявшись, поделилась своим секретом успеха: занятия йогой.
«Благодаря им меня трудно выбить из колеи. Я пережила инсульт, и занятия йогой помогли мне восстановиться и спокойнее относиться ко многим вещам в жизни», — рассказала она.
Инициатива Сиб.фм Group привлечь новосибирскую общественность к всероссийской акции «Елка желаний» получила большой отклик. Благодаря участию неравнодушных предпринимателей, все больше жителей Новосибирска получают долгожданные подарки и новогоднее настроение.