Около 320 участков дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту с января

«Специалисты Мосавтодора в рамках ремонтного сезона отремонтировали 319 участков региональных дорог протяжeнностью около 840 км, при этом порядка 300 км пришлось на дороги, входящие в опорную сеть и обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства страны», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в 2025 году завершили капитальный ремонт 19 мостовых сооружений и четырех участков региональных дорог.
Также исходя из анализа аварийности и просьб жителей построили больше 60 км тротуаров, обустроили около 75 км ограждений, порядка 150 новых остановочных павильонов, 100 искусственных дорожных неровностей, больше 60 комплектов шумовых полос, установили более 10 тыс. дорожных знаков, 1,9 тыс. катафотов и больше 330 новых светофорных объектов. Еще для обеспечения и повышения безопасности участников дорожного движения также обустроили более 500 переходов с проекционной и направленной подсветкой.
Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, которого цитирует пресс-служба, уже в первый год реализации национальный проект «Инфраструктура для жизни» показал хорошие показатели в части обеспечения безопасности на дорогах региона. «Благодаря комплексному подходу, своевременному ремонту покрытия и устройству элементов безопасности нам удалось увеличить долю региональных дорог в нормативном состоянии и снизить число ДТП. Исходя из предварительных показателей, доля дорог опорной сети в нормативе составит более 83,8%, что соответствует плану на конец 2025 года», — подчеркнул он.
Отмечается, что в 2026 году дорожные службы Подмосковья продолжат ремонт дорог, а в части повышения комфорта и безопасности дорожного движения будет продолжена реализация комплекса работ, в том числе строительство тротуаров, установка новых дорожных знаков, ограждений и искусственных дорожных неровностей.