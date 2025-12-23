Около 320 участков дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту с января

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, которого цитирует пресс-служба, уже в первый год реализации национальный проект «Инфраструктура для жизни» показал хорошие показатели в части обеспечения безопасности на дорогах региона. «Благодаря комплексному подходу, своевременному ремонту покрытия и устройству элементов безопасности нам удалось увеличить долю региональных дорог в нормативном состоянии и снизить число ДТП. Исходя из предварительных показателей, доля дорог опорной сети в нормативе составит более 83,8%, что соответствует плану на конец 2025 года», — подчеркнул он.