На рынках Омска открываются новогодние ярмарки

Губернские ярмарки открываются в Омске накануне новогодних праздников. С 8 до 16 часов на рынках города можно приобрести продукцию от фермеров региона напрямую. За её качеством строго следит ветеринарная служба. Лаборатории работают на рынках.
Чаще всего в преддверии Нового года омичи покупают здесь мясо гусей, уток, кур, индейку. Представлены сыры, рыбные деликатесы, колбасы и полуфабрикаты.
Чтобы новогодние салаты были не только вкусными, но и безопасными, эксперты советуют ответственно подойти к выбору яиц.