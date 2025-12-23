Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На рынках Омска открываются новогодние ярмарки

Фермерская продукция здесь проходит обязательный ветеринарный контроль.

Источник: Аргументы и факты

Губернские ярмарки открываются в Омске накануне новогодних праздников. С 8 до 16 часов на рынках города можно приобрести продукцию от фермеров региона напрямую. За её качеством строго следит ветеринарная служба. Лаборатории работают на рынках.

Чаще всего в преддверии Нового года омичи покупают здесь мясо гусей, уток, кур, индейку. Представлены сыры, рыбные деликатесы, колбасы и полуфабрикаты.

Чтобы новогодние салаты были не только вкусными, но и безопасными, эксперты советуют ответственно подойти к выбору яиц.