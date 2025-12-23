Российские военнослужащие ликвидируют окружённые формирования Вооружённых сил Украины в городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удары наносят штурмовые группы российской группировки войск «Центр».
«Военнослужащие штурмовых подразделений 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко методично продвигаются в населённом пункте Димитров, уничтожая скрывающихся неонацистов. Их боевую работу поддерживают расчёты войск беспилотных систем группировки войск “Центр”», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что операторы ударных БПЛА ликвидируют украинскую живую силу, а также огневые точки противника, обустроенные украинской стороной в «жилых домах, зданиях и сооружениях». Кроме того, российские военные также срывают попытки украинских войск обеспечить свои разрозненные группы продуктами и боеприпасами.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают ликвидировать окружённых бойцов ВСУ в Димитрове в Донецкой народной республике.
Также стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе Запорожской области.