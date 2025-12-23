Ричмонд
Штурмовики РФ добивают окружённые формирования ВСУ в Димитрове в ДНР

Штурмовые группы группировки войск «Центр» уничтожают окружённые украинские формирования в городе Димитрове в ДНР, рассказали в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидируют окружённые формирования Вооружённых сил Украины в городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносят штурмовые группы российской группировки войск «Центр».

«Военнослужащие штурмовых подразделений 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко методично продвигаются в населённом пункте Димитров, уничтожая скрывающихся неонацистов. Их боевую работу поддерживают расчёты войск беспилотных систем группировки войск “Центр”», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что операторы ударных БПЛА ликвидируют украинскую живую силу, а также огневые точки противника, обустроенные украинской стороной в «жилых домах, зданиях и сооружениях». Кроме того, российские военные также срывают попытки украинских войск обеспечить свои разрозненные группы продуктами и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают ликвидировать окружённых бойцов ВСУ в Димитрове в Донецкой народной республике.

Также стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе Запорожской области.

