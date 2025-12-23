На федеральной трассе в Братске произошел прорыв на сетях водоснабжения

Утром 23 декабря в Братске произошла коммунальная авария. На сетях холодного водоснабжения на трубопроводе произошел порыв диаметром 250 миллиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Александр Дубровин.
— В настоящее время на участке федеральной трассы от улицы Горького до улицы Радищева произведено отключение, — прокомментировал глава Братска.
Сейчас специалисты делают все для устранения аварийной ситуации. На место затопления выехал подрядчик, который отвечает за содержание автомобильной дороги, для проведения работ. Движение на проезжей части затруднено.
