В Иркутске обновили предупреждающие знаки об опасности выхода и выезда на лед

Всего на территории столицы Прибайкалья в целях предотвращения несчастных случаев вблизи водоемов установлено 11 информационных стендов по вопросам безопасности на воде, восемь — со сведениями о гибели людей, более 70 железных и деревянных знаков и аншлагов — об опасности и запрете выхода (выезда) на лед, а также об оказании первой помощи.