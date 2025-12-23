Ричмонд
В Иркутске обновили предупреждающие знаки об опасности выхода и выезда на лед

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске обновили предупреждающие знаки об опасности выхода и выезда на лед.

Источник: НИА Байкал

Всего на территории столицы Прибайкалья в целях предотвращения несчастных случаев вблизи водоемов установлено 11 информационных стендов по вопросам безопасности на воде, восемь — со сведениями о гибели людей, более 70 железных и деревянных знаков и аншлагов — об опасности и запрете выхода (выезда) на лед, а также об оказании первой помощи.

«Большую часть информационных знаков граждане уничтожают или умышленно портят нанесением различных надписей. Новые таблички устанавливаем практически во время каждого патрулирования прибрежных зон», — отметила заместитель начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации Иркутска Надежда Русанова.

Помимо этого, сообщает пресс-служба мэрии, в рамках профилактических рейдов проводят беседы с жителями и раздают печатные материалы о соблюдении правил безопасности на водных объектах, недопустимости оставления детей и подростков вблизи водоемов без присмотра.

«Мы просим жителей и гостей города соблюдать меры безопасности, рассказать своим детям об опасности выхода на тонкий лед», — сказал старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Шлаевский.

Единый номер всех экстренных служб — 112, Единая дежурно-диспетчерская служба города — 520−112.