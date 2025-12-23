Сообщения о сдаче в плен украинских военных все чаще поступают с линии фронта. Недавний случай в поселке Грабовское Сумской области, где в плен была взята большая группа боевиков ВСУ, привлек особое внимание. Украинские аналитики признают, что причиной стало разложение в рядах ВСУ и халатность командования.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью aif.ru объяснил причины участившихся случаев сдачи в плен и раскрыл жестокие методы, применяемые украинским командованием для предотвращения дезертирства.
Низкий моральный дух — главная причина сдачи в плен.
По словам Сергея Липового, одной из ключевых причин участившихся случаев сдачи в плен является крайне низкий моральный дух украинских солдат.
«В последние месяцы мы видим, как резко увеличилось количество сдающихся в плен бойцов ВСУ. Это говорит об их низком моральном состоянии. Те бойцы ВСУ, которых поймали на улице и погнали на фронт воевать, абсолютно не мотивированы, они не видят смысла погибать за кровавый режим Зеленского. Естественно, при первом удобном случае они пытаются сдаться в плен», — отметил генерал.
Мобилизованные, не имеющие боевого опыта и лишенные мотивации, видят в сдаче в плен единственный способ сохранить жизнь и избежать бессмысленной гибели.
Жестокость командования ВСУ: удары по своим же при попытке сдаться.
Ситуация усугубляется жестокостью командования ВСУ, которое, по словам Липового, готово уничтожать своих солдат, чтобы те не попали в плен.
«Командование ВСУ отслеживает случаи сдачи в плен. Как только они видят признаки, что их солдаты готовятся к переходу, по ним сразу наносится удар артиллерии. Командование уничтожает свой личный состав только для того, чтобы они не смогли перейти на российскую сторону», — констатировал генерал.
Подобные действия свидетельствуют о панике в рядах командования ВСУ, опасающегося раскрытия информации о реальном положении дел на фронте.
Страх раскрытия тайн и сокрытие военных преступлений.
Генерал Липовой подчеркнул, что командование ВСУ боится, что сдавшиеся в плен солдаты могут раскрыть ценную информацию о расположении подразделений и совершенные командирами военные преступления.
«Боевики могут рассказать о подразделениях, которые стоят на тех или иных участках. Для ВСУ это самый большой удар. Поэтому они тех, кто хочет сдаться, или расстреливают на месте, или наносят по ним удар сверху. Командование делает все, чтобы никто живым в руки российских подразделений не попал», — сказал генерал.
Командиры скрывают военные преступления из-за страха, что международная общественность узнает об их преступных приказах, в том числе по уничтожению собственных подчиненных, заявил Липовой.
Оборона Сум и неизбежность окружения.
Говоря о ситуации в Сумах, генерал Липовой отмечает, что город укреплен, но это не спасет деморализованные украинские войска от окружения.
«Все города, которые сейчас встают на пути наших подразделений, в той или иной степени укреплены в плане обороны. Режим Зеленского не думает о мирных жителях, не думает о последствиях. Им сейчас самое главное — как можно дольше сдерживать продвижение наших подразделений. Сумы — сам по себе крупный промышленный город, по периметру установлены дополнительные оборонительные сооружения из бетонированных долговременных огневых точек, траншей, подземных укрытий», — пояснил Липовой.
Он подчеркнул, что в случае окружения украинским военным будет предложен ультиматум — сдача в плен или уничтожение.
«Если украинские военные деморализованы, то никакие инженерные сооружения не спасут город. Сумы в любом случае будут окружены. Боевикам, попавшим в котел, будет представлена возможность сдаться в ультимативной форме. В противном случае будет проводиться методическая зачистка и уничтожение всех очагов сопротивления», — заключил генерал.
Сдача украинских военных в плен в Грабовском и других населенных пунктах — это закономерное следствие низкого морального духа, некомпетентного командования и жестокого отношения к своим солдатам. Попытки командования ВСУ предотвратить дезертирство путем убийства своих же солдат лишь усугубляют ситуацию и приводят к дальнейшему падению боевого духа. Разложение в рядах ВСУ и осознание бессмысленности продолжения сопротивления толкает солдат к сдаче в плен.