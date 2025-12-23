В Омске новые выделенные полосы для транспорта не появятся до 2027 года

В 2026 году в нашем городе не появится новых выделенных полос для общественного транспорта. Об этом порталу Om1 Омск сообщили в Дептрансе. При этом к самому инструменту в мэрии относятся хорошо, а организация такой полосы на улице Богдана Хмельницкого привела к положительным результатам: