В Омске новые выделенные полосы для транспорта не появятся до 2027 года

Эффективность их, однако, оценивают высоко.

Источник: Om1 Омск

В 2026 году в нашем городе не появится новых выделенных полос для общественного транспорта. Об этом порталу Om1 Омск сообщили в Дептрансе. При этом к самому инструменту в мэрии относятся хорошо, а организация такой полосы на улице Богдана Хмельницкого привела к положительным результатам:

«Выделенная полоса для маршрутных транспортных средств по улице Б. Хмельницкого способствовала сокращению времени проезда городского пассажирского транспорта, минимизации перестроений, а также повысила востребованность общественного транспорта».

Год назад, напомним, специалисты подсчитали, насколько ускорилось движение общественного транспорта благодаря этой выделенке.