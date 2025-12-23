Канат Ислам выступил с заявлением по своему возвращению на ринг

41-летний бронзовый призёр Олимпийских игр-2008 должен был провести бой на вечере бокса 27 декабря в Алматы. Однако поединок переносится.
«Дорогие мои болельщики, я не выйду на боксёрский вечер в Алматы, который должен был состояться 27 числа. Ситуация возникла по разным причинам, в том числе из-за наших соперников. Наш поединок, если всё сложится, откладывается примерно на полтора месяца. Как только будет точная дата, мы вам сообщим», — сообщил Ислам в соцсетях.
Свой последний бой Канат Ислам провёл в октябре 2022 года в Плант-Сити (США) против аргентинского боксера Хавьера Франсиско Масьеля (34−18, 23 КО), где добился победы решением судей.
В профессиональной карьере казахстанец владел целым рядом титулами WBA Inter-Continental, WBO NABO, WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin и WBA Fedecaribe в первой средней весовой категории.