Канат Ислам выступил с заявлением по своему возвращению на ринг

«Дорогие мои болельщики, я не выйду на боксёрский вечер в Алматы, который должен был состояться 27 числа. Ситуация возникла по разным причинам, в том числе из-за наших соперников. Наш поединок, если всё сложится, откладывается примерно на полтора месяца. Как только будет точная дата, мы вам сообщим», — сообщил Ислам в соцсетях.