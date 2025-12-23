Мошенники перед Новым годом предлагают якобы горящие билеты и крадут деньги

Мошенники накануне Нового года используют желание россиян навестить родных и близких в праздничные дни и крадут деньги под предлогом якобы продажи «горящих» билетов на поезда и самолёты.
Аферисты обзванивают жителей крупных городов, рассчитывая, что многие из них являются уроженцами других регионов, и предлагают приобрести билеты на новогодние даты, причём речь идёт якобы об «особой субсидированной цене». Под предлогом оформления билета они крадут данные и деньги.
«Апеллируя к доверию к “партнерским программам”, преступники создают правдоподобную легенду для кражи денег и данных», — рассказал РИА Новости директор по продукту «Защитник» Андрей Бийчук.
Эксперт напомнил, что покупать билеты следует только через официальные сайты перевозчиков, лицензированные агрегаторы или в кассах.
Также сообщалось, что в преддверии Нового года мошенники в соцсетях присылают россиянам открытки или ссылки на ролики. Но стоит нажать на ссылку или на картинку, как в мобильный телефон подселяется вредоносная программа, которая позволяет злоумышленнику проникнуть в личные данные жертвы вплоть до банковских карт.
Кроме того, перед Новым годом мошенники обманывают россиян с арендой жилья. Они представляются собственниками и требуют предоплату.