Мошенники перед Новым годом предлагают якобы горящие билеты и крадут деньги

Также сообщалось, что в преддверии Нового года мошенники в соцсетях присылают россиянам открытки или ссылки на ролики. Но стоит нажать на ссылку или на картинку, как в мобильный телефон подселяется вредоносная программа, которая позволяет злоумышленнику проникнуть в личные данные жертвы вплоть до банковских карт.