Новые парки и скверы появятся в Хабаровском крае в 2026 году

На эти цели из бюджета выделено 350 млн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В 2026 году в Хабаровском крае продолжится реализация программы «Формирование современной городской среды», инициированная президентом России Владимиром Путиным и направленная на благоустройство общественных пространств. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Краевое правительство распределило субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды в 2026 году.

Так, благодаря программе в Хабаровске на улице Калараша появится сквер, а в Комсомольске-на-Амуре — Сквер памяти героев СВО.

Не остаются без внимания и небольшие поселения края. В частности, в Снежненском сельском поселении будет благоустроен топиарный сквер, в Мухене построят детскую площадку, а в Де-Кастри — скейт-парк в парке «Берег».

Отметим, что 50 проектов стали победителями на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За них активно голосовали жители Хабаровского края.

В общей сложности на благоустройство этих объектов будет направлено более 350 млн рублей.