Снег, гололед и сосульки: кто отвечает за уборку и куда обращаться красноярцам

За безопасность на городских дорогах, тротуарах и остановках общественного транспорта отвечают муниципальные коммунальные службы. За чистоту и безопасность у школ, детских садов и поликлиник отвечает администрация учреждений. У входов в магазины, кафе и бизнес-центры проводить уборку должны собственники или арендаторы помещений. За придомовые территории отвечают управляющие организации. Именно они обязаны сбивать сосульки, чистить тротуары, дорожки, ступеньки, парковки, проезды во дворах, а также вывозить снег.
Согласно нормативам, на уборку снега отводится от 3 до 12 часов, на устранение гололеда на дорогах — от 4 до 12 часов, на пешеходных дорожках — от 12 до 24 часов. Уборка же сосулек должна осуществляться незамедлительно после их образования.
Если уборка своевременно не проводится, можно сфотографировать нарушение и подать заявку ответственному лицу. Если проблема возникла во дворе, обращаться нужно в управляющую компанию. Это удобно делать через «Госуслуги Дом», отмечают в стройнадзоре. Если же проблема на улицах города, оставить заявку можно на «Госуслуги Решаем вместе» или позвонив в коммунальную службу.