Снег, гололед и сосульки: кто отвечает за уборку и куда обращаться красноярцам

Если уборка своевременно не проводится, можно сфотографировать нарушение и подать заявку ответственному лицу. Если проблема возникла во дворе, обращаться нужно в управляющую компанию. Это удобно делать через «Госуслуги Дом», отмечают в стройнадзоре. Если же проблема на улицах города, оставить заявку можно на «Госуслуги Решаем вместе» или позвонив в коммунальную службу.