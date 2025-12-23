Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег, гололед и сосульки: кто отвечает за уборку и куда обращаться красноярцам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С приходом холодов жители Красноярского края ежегодно сталкиваются с проблемами неубранного снега, гололеда и сосулек. О том, кто несет ответственность за своевременную уборку и куда обращаться по этим вопросам, рассказали в региональном стройнадзоре.

Источник: НИА Красноярск

За безопасность на городских дорогах, тротуарах и остановках общественного транспорта отвечают муниципальные коммунальные службы. За чистоту и безопасность у школ, детских садов и поликлиник отвечает администрация учреждений. У входов в магазины, кафе и бизнес-центры проводить уборку должны собственники или арендаторы помещений. За придомовые территории отвечают управляющие организации. Именно они обязаны сбивать сосульки, чистить тротуары, дорожки, ступеньки, парковки, проезды во дворах, а также вывозить снег.

Согласно нормативам, на уборку снега отводится от 3 до 12 часов, на устранение гололеда на дорогах — от 4 до 12 часов, на пешеходных дорожках — от 12 до 24 часов. Уборка же сосулек должна осуществляться незамедлительно после их образования.

Если уборка своевременно не проводится, можно сфотографировать нарушение и подать заявку ответственному лицу. Если проблема возникла во дворе, обращаться нужно в управляющую компанию. Это удобно делать через «Госуслуги Дом», отмечают в стройнадзоре. Если же проблема на улицах города, оставить заявку можно на «Госуслуги Решаем вместе» или позвонив в коммунальную службу.