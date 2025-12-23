Более 640 тонн гуманитарной помощи отправлено из Иркутска в зону проведения СВО

В эту работу были вовлечены сотрудники администрации города, работники муниципальных предприятий, представители общественных и волонтерских организаций, неравнодушные горожане.
С начала СВО город направил в зону боевых действий более 640 тонн гуманитарной помощи, свыше 310 единиц техники и более 400 единиц оружия.
Особое место занимают адресные посылки. Город постоянно на связи с военнослужащими, поэтому все отправки формируются с учетом реальных потребностей бойцов, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
«Ежедневно сотни иркутян доказывают, что подвиги совершают не только на фронте. Они есть и здесь — в тылу. За каждой собранной посылкой стоит колоссальный труд. Кто-то шьет маскировочные сети прямо дома, кто-то организует благотворительные акции, средства от которых направляет бойцам. Каждый из тех, кто бескорыстно помогает землякам, совершает сейчас настоящий гражданский подвиг», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Работники муниципальных предприятий «Иркутскавтотранс», «Иркутскгортранс» и «Иркутскавтодор» проводили полное техническое обслуживание машин, которые отправляют «за ленточку». При необходимости выполняли ремонт.
Также бойцам были переданы комплексы РЭБ, антидроновые одеяла с защитой от тепловизоров, оптоволокно и современные средства связи, противогазы, генераторы, носилки, рации, беспилотники и многое другое.
Активное участие в отправке гуманитарной помощи принимает благотворительный фонд «Любимый город». Его сотрудники не только координируют доставку грузов, но и организуют сбор денежных средств на нужды фронта.
Мэр Руслан Болотов регулярно выезжает на передовую. В декабре он посетил подшефный полк «Иркут», где встретился с земляками и передал им оборудование, предметы первой необходимости и другие посылки.
«Иркутск — это наш единомышленник и, можно даже сказать, однополчанин, который нам постоянно помогает. Помощь, которую организовал мэр города и его команда, оценить финансово невозможно. Она оценивается эффективностью и духовностью. Эта ежедневная поддержка помогает бойцам нашего подразделения выполнять боевые задачи», — сказал командир роты мотострелкового полка «Иркут» Алексей Кожевников с позывным «Марал».
Сотрудники муниципальных предприятий приближают общую победу, находясь на передовой. Один из них — директор МУП ТЭСИ Максим Обухов. В этом году он был награжден нагрудным знаком «За штурм», который вручают за личное участие в наступательных действиях.
В 2025 году продолжалась работа по увековечению памяти погибших бойцов. В школах появились «Парты Героев», а на фасадах зданий, где учились и жили защитники, — мемориальные доски.
Такие памятные знаки открыты в честь военнослужащих, удостоенных ордена Мужества: Александра Софьина, Александра Тутунаря, Максима Денисова, Игоря Новоселова, Юрия Кокарева, Александра Ваганова, Ивана Балаханова, Андрея Селиверстова, Андрея Шишкина, Бориса Гамаюнова, Александра Курбатова, Михаила Зуева, Максима Борисенко, Павла Федосеева.
В этом году в областном центре выпустили первый том «Книги Памяти». Она содержит 21 историю о подвигах и судьбах земляков — участников СВО. Основными авторами выступили мамы погибших военнослужащих.
«Мы не имеем права забывать о подвиге наших земляков и всех, кто встал на защиту нашего народа, кто отдал жизни за Родину. Низкий поклон семьям, воспитавшим Героев. Пример их мужества и преданности навечно останется в наших сердцах, в памяти будущих поколений. В следующем году продолжим увековечивать имена наших ребят, размещая мемориальные доски на зданиях школ, где они учились», — подчеркнул Руслан Болотов.
Еще одним значимым событием для Иркутска стало открытие мемориального комплекса «Аллея Памяти» на площади Декабристов. В центре обновленного пространства — бронзовая скульптурная композиция «Дед, Отец, Сын». Работы по благоустройству территории выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В текущем году в Иркутской области запустили программу «Герои Приангарья». Это образовательный и наставнический проект для участников специальной военной операции, разработанный по аналогии с федеральной инициативой «Время Героев».
Глава города Руслан Болотов стал наставником ветерана СВО Евгения Косолапова. Вместе с мэром он участвовал в рабочих совещаниях, проверял ход возведения новой школы на улице Ярославского и ремонт дорог.
Еще один участник программы — ветеран СВО Константин Борисовский. Его наставником выступает председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман. После окончания курса Евгений и Константин смогут работать в органах государственной и муниципальной власти.