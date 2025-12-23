Более 640 тонн гуманитарной помощи отправлено из Иркутска в зону проведения СВО

«Ежедневно сотни иркутян доказывают, что подвиги совершают не только на фронте. Они есть и здесь — в тылу. За каждой собранной посылкой стоит колоссальный труд. Кто-то шьет маскировочные сети прямо дома, кто-то организует благотворительные акции, средства от которых направляет бойцам. Каждый из тех, кто бескорыстно помогает землякам, совершает сейчас настоящий гражданский подвиг», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.