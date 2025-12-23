Депутат Юрий Адаменко исполнил мечту восьмилетнего Артема в рамках акции «Елка желаний»

Мальчик давно мечтал прокатиться на патрульной машине ГИБДД, и благодаря усилиям парламентария его желание стало реальностью.
В рамках акции Юрий Адаменко, который сам начинал трудовую деятельность в Госавтоинспекции города Канска, организовал для Артема экскурсию в музей МВД. Мальчик познакомился с историей службы, примерил на себя форму, вместе с дежурным отрядом ГИБДД Артем смог патрулировал улицы своего родного города и увидел работу полицейских изнутри.
«Я принимаю участие в акции “Елка желаний” ежегодно, на протяжении многих лет. Это приносит мне колоссальное удовольствие. Когда делаешь добро, получаешь больше эмоций», — поделился впечатлениями Юрий Адаменко. Он отметил, что Артем мечтал о поездке на патрульной машине три года, и теперь его мечта наконец исполнилась. Депутат выразил благодарность управлению ГИБДД по Красноярскому краю за предоставленную уникальную возможность. Сотрудники полиции познакомили Артема со служебным автомобилем, рассказали об особенностях службы, вместе с новогодними подарками от Юрия Адаменко и отряда ГИБДД доставили домой. Мальчик пообещал, что в будущем станет полицейским.
«Хочу сказать большое спасибо всем, мы ждали три года исполнения желания, ребенок счастлив, мама тоже. Он очень любит полицию, все, что связано со службой, полицейские машины. Поэтому такое желание и загадал», — поделилась впечатлениями мама мальчика Ирина Шахина.
Отметим, Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» ежегодно присоединяется к федеральной благотворительной акции «Ёлка желаний». Активное участие в акции традиционно принимают депутаты различного уровня, рядовые члены партии.