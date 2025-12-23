Долина может подать новый иск: последние новости перед судом о выселении

История вокруг народной артистки России Ларисы Долиной, начавшаяся с судебного спора о квартире в Хамовниках, получила неожиданное продолжение. На фоне отмены концертов резко выросли продажи масок с лицом певицы.
Маски сброшены.
Как сообщил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев, Лариса Долина имеет полное право подать иск против производителей карнавальных масок и другой продукции, использующей ее изображение.
«Однозначно, иск в данном случае может быть направлен не к маркетплейсу, а к производителю. Обычно такие маски производят небольшие предприятия. Если эта маска полностью копирует лицо человека, то это можно отнести к нарушению использования персональных данных. Поэтому, конечно, владелец этого изображения вправе обратиться в суд и запретить производителю распространять его персональные данные как в Сети, так и в открытой продаже», — отметил эксперт.
Статистика продаж на одном из крупных маркетплейсов впечатляет: за последние два месяца спрос на постеры с Долиной вырос в 7,5 раза, картонные маски — в шесть раз, ростовые куклы — в четыре. Ирония ситуации в том, что параллельно упали продажи виниловых пластинок и CD-альбомов певицы.
По словам юриста Соловьева, судебная практика по таким делам едина и чаще всего складывается в пользу истца.
«В судах таких дел много. Практика не разнобойная, а единая, сформированная. Если факт нарушения будет установлен, то требования истца о запрете дальнейшего использования изображения удовлетворяется в его пользу», — подчеркнул он.
При этом размер возможной компенсации будет зависеть от масштабов нарушения: сколько масок было произведено, распространено и какого дохода лишилась артистка. Более того, юрист не исключил и возможность привлечения к административной, а в случае серьезных нарушений — даже к уголовной ответственности.
Корпоративы сорваны.
Однако судебный иск о защите изображения — лишь один из фронтов, на которых сейчас находится Долина. Куда более серьезный удар нанесен по ее профессиональной деятельности.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в интервью aif.ru прямо связывает отмену концерта певицы в Туле 4 января с квартирным скандалом.
«Вероятно, организаторы концерта в Туле просчитали риски, прикинули затраты на организацию концерта и поняли, что они будут больше, чем смогут продать билетов, поняли, что не смогут окупить мероприятие», — предположил Рудченко.
Ситуация, по мнению эксперта, критическая: Долина стала «токсичным элементом» для корпоративного рынка.
«Сегодня она является раздражающим фактором, определенным токсичным элементом из-за истории с квартирой в Хамовниках. Поэтому, если менеджмент певицы начнет уменьшать цены, не думаю, что это как-то положительно повлияет на количество заказов. Демпинг цены на корпоративы не скажется на количестве выступлений артистки», — констатировал продюсер.
Квартирный скандал.
Скандал с квартирой, получивший широкий резонанс весной 2025 года, развивался драматично. Хамовнический суд Москвы изначально удовлетворил иск Долиной к покупательнице квартиры, матери-одиночке Полине Лурье, признав сделку недействительной.
Однако 16 декабря Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу адвоката Лурье Светланы Свириденко, отменил это решение, вернув право собственности на жилье Лурье.
Теперь уже Долиной предстоит выселяться: Московский городской суд 25 декабря рассмотрит соответствующий иск, и у певицы будет до 30 дней на освобождение квартиры после решения.
Рудченко считает, что для выхода из кризиса певице недостаточно просто переждать бурю.
«Артистка не просто должна пережидать, ей самой необходимо сделать шаги. То есть делом доказать своему слушателю, что она готова меняться, что она работает для зрителя…», — говорит он.
В качестве возможных шагов эксперт видит участие в благотворительных и некоммерческих проектах, фестивальных концертах по России.
«Артистка должна показать, что деньги для нее не первостепенны, что для нее главное — не потерять зрителя. И зритель, почувствовав, может дать ей второй шанс».