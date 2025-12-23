Житель Эвенкии выплатил долг по кредиту после ареста автомобиля

Об этом сообщили в ГУФССП России по Красноярскому краю.
В Ванаварском отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании кредитного долга с местного жителя. Сумма задолженности составляла 360 тыс. рублей. Поскольку долг не был погашен в установленный срок, судебный пристав-исполнитель начислил исполнительский сбор в размере 25 тыс. рублей. Общая сумма к взысканию увеличилась до 385 тыс. рублей.
Арест банковских счетов должника результата не дал, так как мужчина не имел официального дохода и не был трудоустроен. Но у мужчины в собственности был автомобиль «Митсубиси Лансер», который он скрывал от органов принудительного исполнения.
«Автомобиль был установлен в одном из дворов поселка вблизи от фактического местонахождения должника, благодаря плановому рейду судебных приставов. На обнаруженное транспортное средство был оперативно наложен арест, должнику разъяснили, что в случае дальнейшего игнорирования своих кредитных обязательств автомобиль будет отправлен на реализацию», — рассказали в ГУФССП по региону.
В течение недели должник нашел необходимую сумму и погасил задолженность в полном объеме, чтобы вернуть себе личный транспорт.
Исполнительное производство было окончено в связи с его фактическим исполнением.