В Красноярском крае открылись еще две ледовые переправы

23 декабря в Красноярском крае заработали еще две ледовые переправы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Одна из них находится в Мотыгинском муниципальном округе на 28-м километре трассы Машуковка-Устье-Кирсантьево (через реку Тасей). Грузоподъемность — не более 10 тонн.
Вторая открылась в Ачинском округе между Ачинском и поселком Причулымский (через реку Чулым). Грузоподъемность переправы — 3,5 тонны.
В ведомстве напоминают: водителям при передвижении по ледовым переправам необходимо выполнять требования всех информационных знаков.