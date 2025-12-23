Ричмонд
В Красноярском крае открылись еще две ледовые переправы

Еще две переправы открылись за сутки.

Источник: Комсомольская правда

23 декабря в Красноярском крае заработали еще две ледовые переправы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Одна из них находится в Мотыгинском муниципальном округе на 28-м километре трассы Машуковка-Устье-Кирсантьево (через реку Тасей). Грузоподъемность — не более 10 тонн.

Вторая открылась в Ачинском округе между Ачинском и поселком Причулымский (через реку Чулым). Грузоподъемность переправы — 3,5 тонны.

В ведомстве напоминают: водителям при передвижении по ледовым переправам необходимо выполнять требования всех информационных знаков.