Фальков оценил «СКИФ» перед планируемым визитом Путина в Новосибирск

Визит высоких гостей проходит накануне планируемого приезда президента России Владимира Путина на открытие объекта в следующем году. Во время осмотра Валерий Фальков отметил высокую степень российского производства в создании уникальной установки. «Когда ты видишь сложность того, что там сделано, берёт чувство гордости за то, что всё оборудование преимущественно изготовлено в Новосибирске, Томске и других российских городах. Вся сложнейшая “начинка” создана здесь, преимущественно в Институте ядерной физики имени Будкера», — заявил министр.