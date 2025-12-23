Фальков оценил «СКИФ» перед планируемым визитом Путина в Новосибирск

В Новосибирской области с рабочим визитом побывал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Основной целью поездки стала проверка готовности одного из самых масштабных научных проектов страны — Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Вместе с губернатором Андреем Травниковым министр лично осмотрел площадку, где идут завершающие монтажные и пуско-наладочные работы.
Визит высоких гостей проходит накануне планируемого приезда президента России Владимира Путина на открытие объекта в следующем году. Во время осмотра Валерий Фальков отметил высокую степень российского производства в создании уникальной установки. «Когда ты видишь сложность того, что там сделано, берёт чувство гордости за то, что всё оборудование преимущественно изготовлено в Новосибирске, Томске и других российских городах. Вся сложнейшая “начинка” создана здесь, преимущественно в Институте ядерной физики имени Будкера», — заявил министр.
На площадке завершены ключевые этапы. Оборудование основного накопительного кольца длиной 476 метров полностью изготовлено и установлено в специальном тоннеле с прецизионным климат-контролем. Инжекционный комплекс, разгоняющий электроны, уже стабильно работает на проектной энергии в 3 гигаэлектронвольта. Пучок частиц успешно перепущен в главное кольцо — это один из важнейших технологических этапов.
Также на 100% готово и доставлено на объект оборудование для семи первых экспериментальных станций — будущих лабораторий для прорывных исследований. Для безопасности учёных уже смонтированы все необходимые свинцовые защитные конструкции.
Проект ЦКП «СКИФ» реализуется в наукограде Кольцово в рамках указа президента России о развитии синхротронных исследований мирового уровня.