В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Павлу Федосееву

В мероприятии приняли участие вице-мэр Сергей Кладов, депутаты Законодательного собрания Иркутской области Сергей Баляскин и Дмитрий Мясников, родные и сослуживцы героя, а также педагоги и ученики. Памятный знак установили на фасаде школы № 55, в которой учился Павел Федосеев.
«Сегодня мы отдаем дань памяти нашему герою — кавалеру ордена Мужества Павлу Федосееву. Он отличился в командировках в Сирии и Ливии, получил удостоверение ветерана боевых действий. С 2022 года с честью выполнял свой долг в зоне СВО. За весь период военной службы был награжден медалями “За воинскую доблесть” (I и II степени), “За боевые отличия”, “Участнику специальной военной операции”. Павел, как и многие другие наши земляки, встал на борьбу за наше будущее, за свободу всей страны. Он стал примером мужества, героизма и самопожертвования для всех нас и, прежде всего, для молодого поколения», — отметил Сергей Кладов.
Павел Федосеев родился 4 октября 1995 года. С 5 до 9 класс обучался в школе № 35. Затем поступил в Иркутский авиационный техникум. С 4-го курса был призван на службу. Служил в подразделении ГРУ в Самаре, где заключил первый контракт. На втором году контрактной службы учился в Ульяновске, где прошел отбор в войска сил специальных операций ВС РФ: из 125 желающих выбрали всего 14. Павел служил Сирии и Ливии, получив статус ветерана боевых действий.
«Главное его качество — это уважение. К корням, к младшим, к учителям и наставникам. Он никогда не проходил мимо, если кому-то нужна была помощь. Его сослуживцы вспоминают, как даже в самой сложной обстановке Павел умел всех поддержать, заставить улыбаться. Я счастлива, что в нашей семье вырос такой достойный человек. Мы часто вспоминаем его, очень скучаем. Сегодняшний день — это не просто дань памяти. Это живой урок для всех нас, особенно для молодых ребят. Важно помнить таких людей и брать с них пример. Потому что от этого зависит, каким будет наше общество и будущее следующих поколений», — сказала мама героя Ольга Федосеева.
В 2022 году Павел в первый раз отправился в зону специальной военной операции. Второй контракт заключил в 2023 году. Погиб при выполнении боевого задания. Указом Президента России от 1 ноября 2023 года награжден орденом Мужества посмертно.