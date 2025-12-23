Трамп: США оставят себе нефть и танкеры, захваченные у Венесуэлы

Соединенные Штаты планируют присвоить нефть и суда, задержанные у берегов Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.
— Может, мы используем ее в стратегическом резерве. Мы оставим ее себе. Корабли мы тоже оставляем, — ответил Трамп на вопрос о том, что будет с конфискованным грузом.
21 декабря американские войска перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента США блокады.
11 декабря американский президент Дональд Трамп сообщил, что армия захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы, отметив, что корабль стал самым большим из когда-либо задержанных. Он уточнил, что США присвоят эту нефть.
В СМИ ранее появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего лидера государства Николаса Мадуро.
25 октября Мадуро публично призвал президента США отказаться от военных действий против его страны на фоне сообщений в СМИ о планах Вашингтона нанести удары по территории Венесуэлы.