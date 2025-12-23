Новосибирск готовится к бесперебойному электричеству в праздники

«Все силы наготове», — отметили в компании. В готовности к оперативному реагированию находятся 216 аварийных бригад, в составе которых работают 630 специалистов. Также на дежурстве — 163 единицы спецтехники и 12 передвижных дизель-генераторов мощностью 2,9 МВт, которые смогут обеспечить электроэнергией важные объекты в случае отключения.