Новосибирск готовится к бесперебойному электричеству в праздники

В Новосибирске началась подготовка к обеспечению бесперебойного электроснабжения города в период новогодних праздников. Компания «Россети Новосибирск» сообщила о введении специального режима работы, который будет действовать на протяжении всех выходных.
Энергетики усилили контроль за состоянием ключевых объектов энергосистемы. Диспетчерские службы переведены на усиленный режим, а также создан запас необходимых материалов и оборудования для устранения возможных аварий. Введен режим «технологической тишины», что предполагает приостановку всех плановых ремонтных работ на сетях с целью минимизировать риски.
«Все силы наготове», — отметили в компании. В готовности к оперативному реагированию находятся 216 аварийных бригад, в составе которых работают 630 специалистов. Также на дежурстве — 163 единицы спецтехники и 12 передвижных дизель-генераторов мощностью 2,9 МВт, которые смогут обеспечить электроэнергией важные объекты в случае отключения.
Сотрудники будут круглосуточно дежурить, включая новогоднюю ночь и праздничные дни. Сообщить о проблемах с электричеством можно по телефону 112, на горячую линию компании или через онлайн-сервисы.
Актуальную информацию о плановых и аварийных отключениях света жители смогут получить через официальный сайт «Россетей», робота-информатора компании, Единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска по номеру 218−00−51, а также в местных администрациях и правлениях садоводческих товариществ.