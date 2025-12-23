Как зажигали елки в регионах Казахстана

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. В регионах Казахстана зажигают новогодние елки.
В Петропавловске встречают Новый год в единой концепции «Зимней сказки»: оформление охватило 10 ключевых локаций, каждая из которых создаёт атмосферу праздника, тепла и волшебства.
В Семее поприветствовать начало новогодних торжеств пришли сотни горожан, несмотря на прохладную погоду.
Чтобы жители почувствовали приближение самого волшебного праздника, аллея Арбат на Центральной площади была украшена огнями в виде звёздного неба.
В разных районах города установлено более 40 малых архитектурных форм. Кроме того, здания государственных учреждений и частных предпринимателей оформлены разноцветной иллюминацией.
В Актобе огни главной 30-метровой ёлки зажгли многодетная семья-победитель и ученики-отличники.
Несмотря на мороз, сотни актюбинцев с приподнятым настроением посмотрели театрализованное представление.