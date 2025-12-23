Ричмонд
Владимиров: украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Будённовске

Беспилотники попытались атаковать объекты в Будённовске, есть возгорания в промзоне, пострадавших нет, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона осуществила попытку атаковать объекты на территории города Будённовска в Ставропольском крае, проинформировал губернатор Владимир Владимиров.

Он уточнил, что речь идёт об атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Губернатор Ставропольского края подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Зафиксированы возгорания на территории промзоны. Жилые дома не повреждены.

«Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в Telegram.

По его словам, в регионе был объявлен режим беспилотной опасности.

Напомним, накануне вечером в Севастополе была объявлена тревога с воздуха. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что российскеи военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Губернатор подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.

По его словам, ликвидировано восемь украинских беспилотников как над морем, так и над разными районами города.

