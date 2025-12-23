В красноярском особняке, где бывал Ленин, открылся Центр духовной культуры

Справка: Здание, в котором разместился Центр духовной культуры «Касьяновский дом», было построено в 1856 году купцом И. И. Токаревым. С 1864 по 1897 год здесь жил протоиерей кафедрального Богородице-Рождественского собора Василий Касьянов. В 1897 году внук священника, марксист Пётр Красиков, принимал в гостях Владимира Ульянова-Ленина. В 1970 году в доме был открыт музей П. А. Красикова, с 2006 по 2014 годы располагались временные экспозиции. В 2015 году дом был передан общественной организации «Ладанка» для организации в нём Центра духовной культуры «Касьяновский дом». Реставрация объекта продолжалась с 2020 по 2025 год.