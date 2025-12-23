В красноярском особняке, где бывал Ленин, открылся Центр духовной культуры

Напомним, специально для этих целей дом по улице Ленина, 124 отреставрировали: восстановили фундамент, наружные и внутренние стены, окна, двери, полы и крышу; смонтировали новые системы вентиляции, электроснабжения, отопления и другие инженерные коммуникации.
«Особое место в Центре духовной культуры занимает музейно-выставочная часть, представленная шестью залами. В экспозицию также включены личные вещи святого Димитрия Неровецкого, погибшего мученической смертью в годы Гражданской войны; стол, принадлежавший ученице и коллеге святителя Луки (Войно-Ясенецкого); иконы, духовная литература, личные вещи красноярской интеллигенции XX века и произведения искусства», — рассказали в министерстве культуры.
Первыми почётными гостями, для которых провели ознакомительную экскурсию, стали министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, митрополит Красноярский и Ачинский Никита, иерей Владимир Лужков, начальник управления общественных связей губернатора края Роман Баринов и депутат ЗС, председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина.
«В культуре нашего края появилось новое учреждение, новая культурно-просветительская площадка. Её мероприятия будут приобщать жителей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через выставки, презентации, творческие встречи, семинары, а также издание историко-культурных материалов совместно с Красноярской митрополией Русской православной церкви. Уверен, что “Касьяновский дом” станет центром притяжения для людей всех возрастов», — сказал министр культуры края Аркадий Зинов.
Его поддержал и митрополит Никита: «Наше государство прошло через разные этапы: глубокая вера, отрицание веры, атеизм, возвращение к своим корням. Мы должны знать и понимать, какие непростые периоды прошёл наш народ. Всё это отражено в экспозиции, которая будет знакомить всех посетителей Центра духовной культуры с нашим непростым историческим путём».
Принимать первых посетителей Центр духовной культуры «Касьяновский дом» начнет с 26 декабря, вход для всех будет бесплатным. С января 2026 года запланирована культурно-просветительская программа для всех возрастов: мастер-классы, творческие встречи и образовательные лекции. Анонс разместят на сайте Государственного центра народного творчества Красноярского края.
Справка: Здание, в котором разместился Центр духовной культуры «Касьяновский дом», было построено в 1856 году купцом И. И. Токаревым. С 1864 по 1897 год здесь жил протоиерей кафедрального Богородице-Рождественского собора Василий Касьянов. В 1897 году внук священника, марксист Пётр Красиков, принимал в гостях Владимира Ульянова-Ленина. В 1970 году в доме был открыт музей П. А. Красикова, с 2006 по 2014 годы располагались временные экспозиции. В 2015 году дом был передан общественной организации «Ладанка» для организации в нём Центра духовной культуры «Касьяновский дом». Реставрация объекта продолжалась с 2020 по 2025 год.