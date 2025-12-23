Опубликованы маршруты омского Рождественского полумарафона

Маршрут забега будет представлять собой кольцевую трассу, старт и финиш которой запланированы на Соборной площади. Массовый забег на 3 км пройдет по центральной части города. Основной маршрут (10,5 км / 21,1 км) будет пролегать по ключевым магистралям и набережным Омска: по Любинскому проспекту, по улице Партизанской и по Набережной Тухачевского. Бегуны, выбравшие дистанцию 10,5 км, преодолеют 2 круга, а участникам полумарафона (21,1 км) — 4 круга.