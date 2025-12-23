Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы маршруты омского Рождественского полумарафона

Самый холодный забег по знаковым местам Омска традиционно состоится 7 января.

Источник: Комсомольская правда

7 января пройдет самый холодный забег серии «Сибирский международный марафон» —Рождественский полумарафон. В минспорте Омской области рассказали подробности спортивного мероприятия.

Маршрут забега будет представлять собой кольцевую трассу, старт и финиш которой запланированы на Соборной площади. Массовый забег на 3 км пройдет по центральной части города. Основной маршрут (10,5 км / 21,1 км) будет пролегать по ключевым магистралям и набережным Омска: по Любинскому проспекту, по улице Партизанской и по Набережной Тухачевского. Бегуны, выбравшие дистанцию 10,5 км, преодолеют 2 круга, а участникам полумарафона (21,1 км) — 4 круга.

Также организаторы мероприятия напоминают, что для участия в забеге необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую допуск к спортивным мероприятиям.