В РФ рассказали о задержках посылок в два и более раза перед Новым годом: с чем это связано

Граждане РФ сообщают о серьезных задержках посылок из-за рубежа. Срок прибытия товаров в ряде случаев отсрочили в два и более раза. Жалобы поступают от клиентов CDEK, «Почты России», ПЭК и других компаний. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей организаций.