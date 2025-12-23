В РФ рассказали о задержках посылок в два и более раза перед Новым годом: с чем это связано

Граждане РФ сообщают о серьезных задержках посылок из-за рубежа. Срок прибытия товаров в ряде случаев отсрочили в два и более раза. Жалобы поступают от клиентов CDEK, «Почты России», ПЭК и других компаний. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей организаций.
Компании связывают длительные задержки посылок с предновогодним увеличением числа заказов. Кроме того, отмечается ужесточение пограничного и таможенного контроля. Некоторые посылки задерживаются, помимо прочего, из-за тяжелых погодных условий. Они наблюдаются в ряде регионов России.
По словам главы ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александра Митюкова, сроки доставки некоторых товаров выросли в два и более раза. Он подчеркнул, что таможенный контроль за товарами из-за рубежа стал более тщательным и долгим.
Гражданам также напомнили о ранних сроках выплаты пенсий за январь. Средства поступят в конце декабря.