В РФ рассказали о задержках посылок в два и более раза перед Новым годом: с чем это связано

Россияне массово столкнулись с длительными задержками зарубежных посылок.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ сообщают о серьезных задержках посылок из-за рубежа. Срок прибытия товаров в ряде случаев отсрочили в два и более раза. Жалобы поступают от клиентов CDEK, «Почты России», ПЭК и других компаний. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей организаций.

Компании связывают длительные задержки посылок с предновогодним увеличением числа заказов. Кроме того, отмечается ужесточение пограничного и таможенного контроля. Некоторые посылки задерживаются, помимо прочего, из-за тяжелых погодных условий. Они наблюдаются в ряде регионов России.

По словам главы ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александра Митюкова, сроки доставки некоторых товаров выросли в два и более раза. Он подчеркнул, что таможенный контроль за товарами из-за рубежа стал более тщательным и долгим.

Гражданам также напомнили о ранних сроках выплаты пенсий за январь. Средства поступят в конце декабря.