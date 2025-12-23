В плен к брату: боевики ВСУ ищут родню в ВС РФ, чтобы сдаться

Число боевиков ВСУ, которые поднимают белый флаг, бросают оружие и сдаются в плен ВС РФ, продолжает расти. Чтобы договориться о такой возможности, украинские военные выходят на связь со своими родственниками, которые служат в российской армии. Истории сдавшихся в плен военных ВСУ рассказали эксперты.
Сдаются сами и сдают ценную информацию.
Боевики ВСУ, сдаваясь в плен, сообщают ВС РФ ценную информацию об укрепах, численности военных в том или ином населенном пункте и передают другие важные данные, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Боевики ВСУ, родственники которых служат в ВС РФ, достаточно часто используют все свои возможности, чтобы не только сдаться в плен, но и оказать полное содействие в освобождении того или иного населённого пункта, так как понимают, что защитить их может только Россия. Подчас родственные связи оказывают существенное влияние на ход некоторых операций местного значения», — сообщил он.
Брат, помоги.
Плен как шанс на спасение и сохранение жизни рассматривают насильно мобилизованные в ВСУ украинцы. Они связываются со своими родственниками, одноклассниками и знакомыми, которые служат в ВС РФ, чтобы сдаться в плен, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«У людей изначально были взгляды наши, пророссийские, просто их насильно мобилизовали, схватили на улицах, и они заранее договаривались со своими родственниками, товарищами, о которых точно знали, что они воюют в русской армии, и договаривались, на каком участке фронта как можно будет перейти. Не всегда эти переходы были успешными, потому что и минные поля, и обстрелы, да, и выстрелы в спину, если человек пытается перебраться к нам. Как минимум, знаю о трех-четырех успешных историях такого перехода с одесситами, запорожцами и харьковчанами», — поделился он.
Украинцы не хотят отдавать жизни за режим Зеленского.
Подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание, а то, что количество боевиков ВСУ, сдающихся в плен, увеличивается.
«Это связано вполне с естественным желанием жить и с осознанием невозможности дальнейшего преступного сопротивления. Умирать за режим Зеленского ни у кого нет желания. Боевики ВСУ видят, что их постоянно обманывают как в украинских средствах массовой информации, так и свои командиры, которые лишают их выплат, угрожают расправой семьям, если они бросят свои боевые позиции или не выполнят свой пресловутый боевой долг в понятии режима. Украинские военные предпочитают при первой возможности сдаться в плен и передать имеющуюся у них оперативную информацию российским спецслужбам для дальнейшего её использования против ВСУ», — объяснил военный эксперт.