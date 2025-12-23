Новосибирский суд взыскал 100 тысяч с больницы за ненадлежащую помощь ребёнку

В Болотнинском районе Новосибирской области суд рассмотрел дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней и удовлетворил иск прокурора.
По данным следствия, в местной Центральной районной больнице девочке не была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, в результате ей были причинены физические и нравственные страдания. Несовершеннолетней пришлось обратиться в другое медицинское учреждение в Новосибирске, где провели неотложную операцию.
Прокурор района требовал взыскать с ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. В ходе рассмотрения дела суд учёл результаты проверки Министерства здравоохранения Новосибирской области, которая выявила нарушения федерального законодательства и приказов Минздрава, касающихся ведения медицинской документации и порядка оказания детской хирургической помощи.
«На врача-хирурга, проводившего первичный осмотр несовершеннолетней, наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за нарушение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетней», — сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Суд признал иск полностью обоснованным: с Болотнинской ЦРБ в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также госпошлина в 3 тысячи рублей. Решение ещё не вступило в законную силу.