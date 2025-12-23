Новосибирский суд взыскал 100 тысяч с больницы за ненадлежащую помощь ребёнку

По данным следствия, в местной Центральной районной больнице девочке не была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, в результате ей были причинены физические и нравственные страдания. Несовершеннолетней пришлось обратиться в другое медицинское учреждение в Новосибирске, где провели неотложную операцию.