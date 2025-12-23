В Казахстане выросли пособия по инвалидности

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 599 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 82,5 млрд тенге, передает DKNews.kz.