Астрономы успели сфотографировать 3I/ATLAS и заметили нечто необычное

Как пишет CNN, межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS продолжает свое удаление от нашего уголка Вселенной, но 19 декабря он пролетел мимо Земли. Ученые запечатлели потрясающие новые изображения во время его приближения.
Объект 3I/ATLAS пролетел максимально близко к Земле, приблизившись к нашей планете на расстояние около 270 млн километров (расстояние от Земли до Солнца составляет около 150 миллионов километров).
Комета не была видна невооруженным глазом, а оптимальное окно для наблюдения, которое открылось в ноябре, уже прошло. Для того чтобы увидеть этот межзвездный объект, нужен был 8-дюймовый или более крупный телескоп.
Астрономы долго задавались вопросом, излучают ли рентгеновские лучи межзвездные объекты с кометными свойствами, как кометы, происходящие из нашей Солнечной системы.
Японская миссия по рентгеновской визуализации и спектроскопии наблюдала 3I/ATLAS в течение 17 часов в конце ноября с помощью телескопа Xtend.
Прибор зафиксировал рентгеновские лучи, расходящиеся на расстояние 400 тыс. километров от твердого ядра кометы, что, по данным Японского агентства аэрокосмических исследований, может быть результатом образования облаков газа вокруг объекта. Для подтверждения этого открытия необходимы дополнительные наблюдения.
Рентгеновские лучи могут возникать в результате взаимодействия газов, выделяемых кометой, таких как водяной пар, окись углерода или углекислый газ, с солнечным ветром.
Кометы, представляющие собой сочетание льда, камней, пыли и газа, нагреваются по мере приближения к звездам, подобным Солнцу, что приводит к сублимации материалов. Японские астрономы же обнаружили следы углерода, кислорода и азота вблизи ядра 3I/ATLAS.
Ранее стало известно, что в 3I/ATLAS нашли «строительные блоки» жизни.