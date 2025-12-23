Пентагон заявил об ударе США по судну в Тихом океане, один человек погиб

Американское Министерство войны вновь заявило об атаке на судно в Тихом океане. По версии Пентагона, оно перевозило наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе южного командования ВС Соединенных Штатов.
Как утверждается в материале, в результате удара погиб один человек. Атака совершена по распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, говорится в сообщении.
«Разведка подтвердила, что малозаметное судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — заявило южное командование.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Штаты оставят себе захваченные в международных водах танкеры и перевозимую на них нефть. По его мнению, Вашингтон может использовать ресурсы для пополнения своих стратегических резервов.