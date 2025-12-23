Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон заявил об ударе США по судну в Тихом океане, один человек погиб

Пентагон сообщил об атаке по якобы наркокартели в Тихом океане.

Источник: Комсомольская правда

Американское Министерство войны вновь заявило об атаке на судно в Тихом океане. По версии Пентагона, оно перевозило наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе южного командования ВС Соединенных Штатов.

Как утверждается в материале, в результате удара погиб один человек. Атака совершена по распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, говорится в сообщении.

«Разведка подтвердила, что малозаметное судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — заявило южное командование.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Штаты оставят себе захваченные в международных водах танкеры и перевозимую на них нефть. По его мнению, Вашингтон может использовать ресурсы для пополнения своих стратегических резервов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше