С 1 января в Ангарске планируют увеличить стоимость проезда в автобусах

С 1 января в Ангарске планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Объявление об этом появилось в некоторых городских автобусах.
— Уважаемые пассажиры, с 1 января 2026 года на данном маршруте стоимость проезда составит 55 рублей, — говорится в уведомлении.
В пресс-службе администрации Ангарского городского округа сообщили, что официальная информация о повышении тарифов на проезд станет известна после появления соответствующего положения.
Напомним, что изменения стоимости проезда принимают и в столице региона. Так, с 29 декабря в Иркутске подорожает проезд на маршруте № 66, который курсирует от Ново-Ленино до Автовокзала.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на федеральной трассе в Братске произошел прорыв на сетях водоснабжения.