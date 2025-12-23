Ричмонд
С 1 января в Ангарске планируют увеличить стоимость проезда в автобусах

Тариф на поездку в одну сторону составит 55 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 января в Ангарске планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Объявление об этом появилось в некоторых городских автобусах.

— Уважаемые пассажиры, с 1 января 2026 года на данном маршруте стоимость проезда составит 55 рублей, — говорится в уведомлении.

В пресс-службе администрации Ангарского городского округа сообщили, что официальная информация о повышении тарифов на проезд станет известна после появления соответствующего положения.

Напомним, что изменения стоимости проезда принимают и в столице региона. Так, с 29 декабря в Иркутске подорожает проезд на маршруте № 66, который курсирует от Ново-Ленино до Автовокзала.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на федеральной трассе в Братске произошел прорыв на сетях водоснабжения.