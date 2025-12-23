Ричмонд
Военные США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана

Американские военные нанесли очередной удар по судну в восточной части Тихого океана, погиб один человек, которого в США назвали «наркотеррористом».

Источник: Аргументы и факты

Американские военные нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, сообщает Южное командование ВС Соединённых Штатов.

Американская сторона утверждает, что речь идёт об операции по борьбе с «наркотеррористами». В результате атаки погиб один человек.

«По указанию военного министра США Пита Хегсета совместная оперативная группа “Южное копьё” нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении командования в соцсети X*.

Напомним, министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтетанкеры. По словам президента, нефть может быть продана или же добавлена к стратегическим резервам США.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

