Военные США нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана

«По указанию военного министра США Пита Хегсета совместная оперативная группа “Южное копьё” нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении командования в соцсети X*.