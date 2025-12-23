Врач рассказал россиянам, от чего появляются отёки: как избавиться от «лунообразного» лица

Лицо и шея могут резко округлиться и стать «кортизоловыми». Такой эффект вызывают гормонов коры надпочечников. Главный из них — кортизол. При высоком уровне этого гормона человек страдает от чрезмерной красноты лица. Об этом рассказал россиянам преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, цитирует «Лента.ру».
По словам доктора, есть определенные способы избавления от этого недуга. Так, россиянам важно следить за уровнем стресса и сном. Кроме того, врач посоветовал избавиться от алкоголя и скорректировать дозу глюкокортикоидов, если человек их принимает.
«Отек развивается из-за перераспределения жировой ткани на лицо, шею, туловище… Бывает и псевдокушинговый синдром, например при алкоголизме, стрессе», — уведомил Александр Умнов.
Врач Александр Мясников между тем рассказал о проблемах россиян с поджелудочной железой. По его словам, неприятные ощущения возникают из-за злоупотребления алкоголем. Проблема усугубляется во время длительных праздников.