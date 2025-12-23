Раскрыты сферы, где ИИ-технологии реально полезны

Искусственный интеллект все чаще используется в разных сферах. Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, где ИИ действительно помогает, а где лучше не полагаться на технологии.
«Очень хорошо он работает на предотвращение несчастных случаев. Он видит: человек пошел куда-то в запрещенную зону… В сельском хозяйстве очень многое делается при помощи систем, анализирующих общую ситуацию и рекомендующих полив, сколько внести удобрений, когда какие-то действия произвести, если там какие-то насекомые появились», — цитирует слова эксперта сайт KP.RU.
При этом Касперская отметила, что в сферах, где важен человеческий фактор, ИИ не может полностью заменить людей. Попытки «втиснуть» технологии туда, где нужна интуиция и опыт, часто приводят к ошибкам.
Эксперт также подчеркнула, что бояться самого ИИ не стоит. Главное — следить, кто и с какой целью использует эти технологии.
Ранее Касперская отметила, что опасно использовать ИИ в образовании детей. По ее словам, из-за нейросетей есть риск вырастить поколение «абсолютных идиотов».