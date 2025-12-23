Раскрыты сферы, где ИИ-технологии реально полезны

«Очень хорошо он работает на предотвращение несчастных случаев. Он видит: человек пошел куда-то в запрещенную зону… В сельском хозяйстве очень многое делается при помощи систем, анализирующих общую ситуацию и рекомендующих полив, сколько внести удобрений, когда какие-то действия произвести, если там какие-то насекомые появились», — цитирует слова эксперта сайт KP.RU.