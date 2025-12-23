Ричмонд
Россиянам назвали одну хитрость с мобильными данными: это может спасти от мошенников

Касперская посоветовала держать мобильные данные выключенными из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Россиян все чаще обманывают мошенники, выдавая себя за сотрудников разных служб и требуя коды подтверждения. Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская в эфире Радио «Комсомольская правда» посоветовала выключать мобильные данные.

«Я, например, всегда на смартфоне держу мобильные данные выключенными. Если мне надо, допустим, посмотреть что-то, я включаю эти данные, смотрю, что надо и снова выключаю», — цитирует слова Касперской сайт KP.RU.

Эксперт подчеркнула, что государственные ведомства никогда не звонят гражданам с требованием срочных действий. Любой такой звонок следует считать подозрительным. Специалист посоветовала всегда сохранять осторожность и не поддаваться на давление мошенников.

Напомним, Наталья Касперская также рассказала, что за прошлый год утекло более 1,5 млрд персональных данных россиян. При этом данные одного человека могли попасть в Сеть сразу несколько раз.