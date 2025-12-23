«Никакого завершения конфликта»: В США расшифровали заявления Зеленского об активах России

Накануне, между тем, главарь киевского режима заявил о готовности базового блока документов по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, украинская переговорная группа в скором времени вернется из США, после чего Зеленский выслушает доклад по результатам встречи в Майами.