Заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что кредит, который ЕС предоставил Украине, якобы должен быть оплачен за счет замороженных российских активов, показывает, что украинские власти не заинтересованы в переговорах. Об этом в соцсети Х написал отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис.
По его словам, Европа и Киев отвергают дипломатию, все еще цепляются за борьбу и противостояние, в котором не им невозможно победить.
«Никакого пути к завершению конфликта — только продолжение боевых действий» — заключил эксперт.
Накануне, между тем, главарь киевского режима заявил о готовности базового блока документов по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, украинская переговорная группа в скором времени вернется из США, после чего Зеленский выслушает доклад по результатам встречи в Майами.
Ранее в Европе заявили, что Владимир Зеленский собирается продолжать украинский конфликт до тех пор, пока страны Европейского союза не передадут ему замороженные российские активы.