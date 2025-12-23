Касперская предупредила о рисках создания цифрового регистра заболеваний россиян

Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская рассказала о рисках из-за создания цифровых реестров граждан, включая регистр заболеваний. Расширение баз данных может привести к утечкам, предупредила Касперская в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Например, у нас хотят вводить с марта следующего года регистр заболеваний. Там 12 заболеваний, в числе них психические и беременность. Эти данные будут предоставляться целому спектру ведомств», — цитирует слова Касперской сайт KP.RU.
Эксперт подчеркнула, что данные будут передаваться без ведома граждан и без возможности удаления из реестра. По ее словам, даже врачебная ошибка может привести к тому, что человек навсегда останется в базе с неверным диагнозом, а такие сведения быстро попадут к мошенникам.
«У нас слишком много информации сейчас в цифровом пространстве. И стремление ее увеличивать работает на руку мошенникам, а не наоборот. К единой базе точно будет много желающих получить доступ», — заключила специалист.
Ранее Касперская заявила, что за прошлый год утекло более 1,5 млрд персональных данных россиян. По ее словам, в утечках данных «отметились» банки и сервисы доставки.