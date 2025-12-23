Касперская предупредила о рисках создания цифрового регистра заболеваний россиян

Эксперт подчеркнула, что данные будут передаваться без ведома граждан и без возможности удаления из реестра. По ее словам, даже врачебная ошибка может привести к тому, что человек навсегда останется в базе с неверным диагнозом, а такие сведения быстро попадут к мошенникам.