Метель и гололед: еще на двух дорогах в Башкирии из-за непогоды ограничили движение

Ограничение касается автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка на участке с 16 по 101 километр, которая проходит по территории Иглинского и Нуримановского районов. Также перекрыто движение на дороге Благовещенск — Павловка с нулевого по 65 километр в Благовещенском районе.