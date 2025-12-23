Ричмонд
Метель и гололед: еще на двух дорогах в Башкирии из-за непогоды ограничили движение

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение еще на двух дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил о введении временного ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на двух участках региональных и межмуниципальных дорог. Мера действует сегодня с 08:15 до 14:00.

Ограничение касается автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка на участке с 16 по 101 километр, которая проходит по территории Иглинского и Нуримановского районов. Также перекрыто движение на дороге Благовещенск — Павловка с нулевого по 65 километр в Благовещенском районе.

Как сообщает ведомство, ограничение введено из-за сложных погодных условий: мокрого снега, низовой метели, гололеда и ухудшения видимости на дорогах.

