Автомобиль въехал в толпу во время светового шоу в Нидерландах

Девять человек пострадали в результате того, как автомобиль въехал в толпу зрителей светового шоу в нидерландской деревне Нюнспет. Об этом сообщил портал Dutch News.
Местная полиция уточнила, что столкновение было непреднамеренным, однако правоохранители продолжают расследование.
На месте происшествия работают оперативные службы, для госпитализации пострадавших задействовали авиацию.
— Пострадавшие были среди толп, собравшихся посмотреть процессию грузовиков, украшенных иллюминацией, которая проходит перед рождественскими праздниками каждый год, — сообщается в публикации.
В начале декабря в Гваделупе автомобиль врезался в толпу во время рождественской вечеринки. В результате инцидента погибли не менее десяти человек, еще девять получили ранения, среди пострадавших есть дети.
До этого во французском городе Эвре, расположенном на севере страны, автомобиль намеренно врезался в толпу возле бара. Причиной стал конфликт нескольких посетителей заведения, после которого один из них сел в машину и на большой скорости задним ходом въехал в толпу.