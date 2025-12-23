Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий нападения России на страны НАТО

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны Североатлантического альянса (НАТО).
— Я не верю в такой сценарий, — сказал Писториус в интервью Zeit.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что немецкие власти более двух лет работали над секретным планом ведения конфликта с Россией, который включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток через территорию Германии.
Также, по информации журналистов, страны Евросоюза попытаются сократить время переброски войск Североатлантического альянса с запада на восток почти в 15 раз — с 45 до 3 дней. При этом новое предложение по «военной мобильности» уже готовится к публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что из европейских столиц все чаще звучит провоенная риторика. При этом, по его словам, в России нет сторонников вооруженного столкновения с НАТО. Он добавил, что Москва вынужденно должна принимать меры по обеспечению своих интересов.