Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий нападения России на страны НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что из европейских столиц все чаще звучит провоенная риторика. При этом, по его словам, в России нет сторонников вооруженного столкновения с НАТО. Он добавил, что Москва вынужденно должна принимать меры по обеспечению своих интересов.