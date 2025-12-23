Жители СВАО собрали новогодние подарки для воинов СВО и детей Запорожья

Волонтеры группы «Сердце Марфино» в рамках проекта «Зима в Москве» собрали новогодние подарки для воспитанников подшефного детского дома поселка Мирное Запорожской области и бойцов группировки войск «Восток».
Детям привезут одежду, обувь и предметы первой необходимости, а военнослужащие получат маскировочные сети, окопные свечи, снаряжение и трогательные детские письма.
Жители района Марфино отправят воспитанникам Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации детей свыше 80 килограммов одежды и обуви, канцелярских товаров и книг, а также кухонный комбайн, при этом все вещи — новые.
— В центре социально-психологической реабилитации находятся 40 ребят. Для волонтеров группы «Сердце Марфино» это учреждение является подшефным. Мы на постоянной основе отправляем детям гуманитарную помощь, чтобы обеспечить их всем необходимым, — подчеркнула участница сообщества и руководитель муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина.
Также гуманитарную помощь отправят военнослужащим подшефного батальона «Волчья стая». Добровольцы сплели для бойцов более 40 маскировочных и 18 противодронных сетей, отлили 600 окопных свечей и собрали другие предметы первой необходимости. Ценным подарком для бойцов станут письма московских школьников.
22 декабря московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с проектом «Женское движение Единой России» и региональным отделением всероссийского общественного движения «Матери России» отправило 45-й гуманитарный конвой в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику. Представители партии направили теплые вещи для детей и взрослых, мелкую бытовую технику, а также игрушки и книги, собранные в рамках всероссийской акции «Коробка храбрости».